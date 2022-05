Vallo della Lucania, comunità in apprensione per la salute dell’ex sindaco Aloia Aloia è stato sindaco della città fini a pochi mesi fa

La comunità di Vallo della Lucania in apprensione per le sorti dell’ex sindaco Antonio Aloia. Il medico cilentano, fino a pochi mesi fa alla guida della città vallese, è ricoverato presso la clinica Cobellis in seguito ad un grave problema di salute.

La notizia ha fatto subito il giro della città e del circondario, dove è molto conosciuto e stimato sia per la sua professione medica che per la sua attività da amministratore.

Tanti, infatti, sono in queste ore i messaggi di affetto e vicinanza sia da parte degli amministratori locali che da parte dei cittadini.