Pellezzano, al cimitero una messa in ricordo di tutte le mamme defunte In programma una preghiera e la deposizione di una rosa benedetta su ciascuna tomba

In occasione della Festa della Mamma, domenica 8 Maggio, il Comune di Pellezzano, in collaborazione con il Cappellano del Cimitero Comunale don Luigi Pierri, intende rendere omaggio a tutte le mamme defunte con una preghiera e la deposizione di una rosa benedetta su ciascuna tomba.

"Ci apprestiamo a celebrare domenica 8 Maggio 2022 - dichiara il Sindaco dott. Francesco Morra - la Festa della Mamma, forse una delle feste più sentite in ambito familiare. Il pensiero, che stesso io rivolgo a mia madre e che ciascuno di noi dovrebbe rivolgere in generale a tutte le mamme, è quello di una profonda e viva gratitudine per tutto quello che queste persone speciali riescono a donare ai propri figli e alla propria famiglia in maniera del tutto incondizionata e con uno smisurato amore ed affetto. Allo stesso modo, è nostro dovere pregare per tutte le mamme che dal cielo osservano e vegliano con benevolenza i propri figli guidandoli quotidianamente nel loro percorso di vita".

Allo stesso modo, il Sindaco Morra ha ringraziato il Cappellano del Cimitero Comunale don Luigi Pierri per la bella iniziativa messa in campo che riguarda la distribuzione di rose benedette da deporre sulle tombe delle mamme defunte, nei confronti delle quali, alle ore 17.30, presso lo stesso Cimitero verrà celebrata una Santa Messa in loro onore e in loro ricordo.