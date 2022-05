Galleria di Piazza del Corso nel degrado, l'ira del sindaco: "Uno schifo" Il primo cittadino di Nocera Inferiore prende di mira i residenti per la mancata pulizia

La galleria di piazza del Corso, a Nocera Inferiore, versa in pessime condizioni. E' quanto denuncia il sindaco Manlio Torquato che, via social, non usa mezzi termini e parla di "uno schifo", pubblicando una foto che mostra il degrado dell’area.

“A dispetto dei locali, della centralità del posto, della pulizia che abbiamo fatto fare in piazza e di quella che in via sostitutiva abbiamo disposto anche qui, la storia si ripete”, scrive il primo cittadino.

Torquato prende di mira gli abitanti nella zona: “La pulizia dovrebbe farla il condominio, che pure, dicono alcuni esercenti, riscuote pagamenti dai locali presenti in galleria. Ma evidentemente non la fa, o non quanto dovrebbe, a dispetto delle diffide che periodicamente inviamo. Stamane ci riproveremo. Ma se non si ha la sensibilità elementare di mantenere con un po' di decoro uno dei luoghi centrali e più frequentati della città, hai voglia poi a lamentarti di Comune e Multiservizi”, l'ira della fascia tricolore.