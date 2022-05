Baronissi: inaugurata area parcheggio in via Settembrini a Caprecano Sistemata anche la piccola area verde

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha inaugurato questo pomeriggio l’area parcheggio in via Settembrini, a Caprecano, con una capienza di tredici posti auto di cui uno riservato ai portatori di handicap. L'intervento ha recepito le istanze dei residenti che da sempre lamentano in zona la carenza di spazi per la sosta. Si è provveduto anche a sistemare la piccola area a verde circostante.