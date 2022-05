San Valentino Torio: taglio del nastro per la nuova area giochi in Villa Alle tante mamme presenti donate anche delle piantine e dei fiori

Una mattinata in villa comunale per festeggiare la festa della mamma e partecipare all'inaugurazione della nuova area giochi. A San Valentino Torio tanti bambini, con le loro mamme e papà, hanno partecipato all' inaugurazione della ristrutturata area giochi, alla presenza del Parroco Don Alessandro Cirillo e di Don Enrico che hanno pregato e benedetto le opere. Presente anche il primo cittadino Michele Strianese.

"Come sapete abbiamo messo in sicurezza l' area giochi, rimuovendo finalmente la sabbia e sostituendola con tappetini in gomma antitrauma, il che ha prodotto anche un bell' effetto estetico, oltre che maggiore sicurezza e pulizia per i bambini che utilizzeranno il parco giochi", ha spiegato il primo cittadino.

"In occasione della Festa della Mamma abbiamo anche regalato tante piantine di fiori colorati alle care mamme sanvalentinesi.

Ringrazio per l' impegno profuso l' Assessore alla Manutenzione del Patrimonio Raffaella Zuottolo, l' Arch. Onofrio Abronzo e la dott.ssa Annamaria Vastola dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonche' la ditta esecutrice dei lavori Giorgio Costruzioni e tutti i tecnici comunali che hanno collaborato alla realizzazione di un buon lavoro.

Procediamo dunque con politiche a favore dei bambini e delle famiglie, al fine di migliorare la qualità e la sicurezza del loro tempo libero", le parole della fascia tricolore.