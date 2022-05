Camerota, al via i lavori al porto turistico di Marina Si tratta di un'opera da 6,4 milioni di euro, soddisfatto il sindaco Scarpitta

Il porto di Marina di Camerota si rifà il look. Inaugurato ieri pomeriggio il cantiere di inizio lavori dell’importante infrastruttura portuale. A dare il via simbolicamente agli interventi è stato il primo cittadino, Mario Salvatore Scarpitta.

Si tratta, nello specifico, di un'importante opera di messa in sicurezza e adeguamento infrastrutturale per un importo complessivo di 6,4 milioni di euro.

«E' una giornata storica per il nostro territorio - ha detto Scarpitta - Si tratta di un intervento molto atteso che renderà il nostro porto più bello, più funzionale e soprattutto più sicuro sia per i nostri pescatori sia per le imbarcazioni da diporto».