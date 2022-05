La mamma fugge dalla guerra in Ucraina, il piccolo Danyiil nasce ad Ogliastro Il sindaco: "Sono notizie che scaldano il cuore. Questo bambino è per tutti simbolo di accoglienza"

"Ci sono notizie che riscaldano il cuore, che permettono di sperare ancora, nonostante tutto!", a dirlo è il sindaco Paolo Astone del comune di Ogliastro Cilento che, ieri mattina, ha annunciato alla cittadinanza la nascita del piccolo Danyiil, il figlio di Yulia, una giovane donna ucraina scappata dalla guerra ed accolta nel Comune Cilentano.

Una notizia comunicata con immensa gioia da tutta l'amministrazione comunale ed il Parroco Don Damiano.

"La mamma e il bambino stanno bene e sono affidati alle cure dei sanitari dell'Istituto Clinico Mediterraneo (ex Clinica Malzoni) di Agropoli, ai quali rivolgiamo un sentito ringraziamento per l'assistenza e la disponibilità dimostrata", spiegano dal Comune.

"Questo bambino è, per Tutti, simbolo di accoglienza, rinascita e amore che vince su tutto. Al piccolo Danyiil, alla mamma Yulia e al papà, che purtroppo è rimasto in Ucraina, i nostri più affettuosi auguri per un futuro sereno, ma soprattutto di Pace!", le parole del primo cittadino.