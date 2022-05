Pellezzano, intitolata a Lino Trezza la biblioteca e l'archivio storico comunale Promosse anche iniziative che mirano a diffondere la cultura della sicurezza sui posti di lavoro

Pellezzano ricorda Lino Trezza, giovane del posto prematuramente scomparso il 22 novembre 2016 in un tragico incidente di lavoro. Ieri sera, in via Matteo Petraroia, il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, previa apposita delibera di giunta, ha intitolato la Biblioteca e l’Archivio Storico Comunale al giovane.

“Chi ama non dimentica”. La sua famiglia e la sua Pellezzano non potevano dimenticarlo", ha scritto il primo cittadino.

"Una giornata caratterizzata da forti emozioni nel corso della quale sono state promosse anche iniziative che mirano a diffondere la cultura della sicurezza sui posti di lavoro", ha sottolineato il sindaco, il quale ha anche annunciato che la biblioteca comunale torna fruibile 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi.