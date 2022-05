Lavori di efficientamento energetico a San Valentino Torio Gli interventi prevedono la sostituzione di vecchi corpi illuminanti con lampade a led

Si entra nel vivo dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza della pubblica illuminazione su alcune strade del territorio di San Valentino Torio per un investimento comunale pari a 180 mila euro, grazie al reperimento di finanziamenti ministeriali messi a disposizione dei Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

I lavori prevedono la sostituzione di vecchi corpi illuminanti con lampade a led.

"Siamo riusciti per il secondo anno consecutivo ad accedere a questi importanti finanziamenti ministeriali ed abbiamo deciso di investirli nell'efficientamento della pubblica illuminazione, con una cifra raddoppiata rispetto agli anni passati - ha spiegato il sindaco Michele Strianese - Oltre ad assicurare una migliore qualità dell'illuminazione pubblica e quindi maggiore sicurezza per i cittadini e gli automobilisti in varie zone del territorio, questi lavori portano benefici ambientali, garantiscono risparmio energetico e quindi di conseguenza economico, visto che le luci a led consumano meno rispetto a quelle tradizionali.

Inoltre risparmieremo anche sulle opere di manutenzione, poichè questo tipo di illuminazione di nuova generazione ha meno necessità di interventi di sostituzione delle lampade e, in generale, di riparazioni".

Le strade dove gia' sono stati fatti i lavori sono : Piazza V. Spera - C.so Umberto I - P.zza Amendola - Via Frigenti - Via G. Matteotti - P.zza S. Croce - Via Roma - Via C. Vito Ruggiero – Via Annunziata -Via A. Diaz.

In questi giorni si sta proseguendo per completare a Via Sottosanti (Via G. Crispo), Largo Tringiale - Via Santa Maria delle Grazie - Piazzale Unita' d' Italia e Viale Unita' d' Italia.