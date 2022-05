Scuola di Sava a Baronissi, l'opposizione: "Serve una soluzione immediata" L'attacco: "I fondi per ricostruire la scuola sono rimasti soltanto una promessa elettorale"

“Prendiamo atto con estremo rammarico che, per il terzo anno consecutivo, i fondi per ricostruire la scuola di Sava sono rimasti soltanto una promessa elettorale”. Lo affermano in una nota i consiglieri di opposizione del Comune di Baronissi.

“Mentre il sindaco promette battaglie e crociate per nascondere gli errori politici commessi, noi ricordiamo - a lui e alla città – che questa maggioranza ha bocciato una proposta lanciata dall'opposizione e che prevedeva la possibilità di ricostruire l'istituto attraverso un mutuo. Nell'interesse generale precisiamo che questa proposta è ancora valida e riteniamo che il sindaco debba subito convocare i rappresentanti istituzionali per iniziare a ragionare di come risolvere il problema. È inimmaginabile che una comunità importante come quella di Sava, frazione principale della nostra città, possa continuare a non avere una scuola. Il rischio concreto, infatti, è che in attesa di un finanziamento - promesso con troppa facilità dai palchi della campagna elettorale -, passino almeno altri quattro anni tra stanziamento dei fondi, tempi di gara e realizzazione dell'opera. Ciò significherebbe lasciare Sava ed i suoi cittadini per almeno 10 anni senza un plesso. Un'assenza inaccettabile e per la quale, riteniamo, vada trovata subito una soluzione certa ed immediata”, concludono i rappresentanti dell’opposizione.