Baronissi: le Domeniche della Salute per i cittadini Visite fisioterapiche gratuite fino a esaurimento posti

Arrivano le domeniche della Salute a Baronissi. Si tratta della possibilità per i cittadini di accedere gratuitamente a visite fisioterapiche in ambito ortopedico a cura del dottor Riccardo Iacuzio. Il 15 maggio dalle ore 9 alle ore 12 nei locali della Guardia Medica, in via Berlinguer.

“Potranno accedere gratuitamente i cittadini interessati previa prenotazione telefonica obbligatoria - fino ad esaurimento posti - al numero: 389 1555751.Patrocinio del Comune di Baronissi”, lo scrive il sindaco Gianfranco Valiante sui social. L'iniziativa è a cura della Associazione Ippocrate.