Differenziata a San Valentino Torio: cambia il calendario della raccolta "Differenziare meglio e risparmiare di più": ecco le novità

"Differenziare meglio e risparmiare di più": novità anche a San Valentino Torio per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti. Lo ha annunciato il sindaco Michele Strianese. "Come sapete negli ultimi anni abbiamo sempre contenuto la tassa sui rifiuti ed, anzi, in tanti casi abbiamo ridotto le tariffe sia per le utenze domestiche che per quelle produttive.

La riduzione si sentira' fortemente sulle bollette di quest' anno, come vedrete nelle prossime settimane. Ma vogliamo cercare di ridurre ulteriormente le tariffe", ha spiegato il primo cittadino.

Per farlo bisogna "differenziare ancora meglio i rifiuti, dunque è necessario cambiare leggermente il calendario di conferimento". Queste le novità che entreranno in vigore da domenica 29 maggio: il secco indifferenziato verrà raccolto una sola volta a settimana ovvero il martedì, dunque si conferirà solo il lunedì sera. Il sabato non verrà più raccolto più il secco indifferenziato bensì il vetro ed il metallo (cosa che fino ad adesso si faceva il pomeriggio del lunedi), per cui vetro e metallo si conferiscono il venerdi sera.