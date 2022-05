Pellezzano, un murales in ricordo di Alessandro: "Il tuo sorriso sempre con noi" La sua morte ha lasciato un grande vuoto nella comunità cittadina: "Gesto di vicinanza e umanità"

Un sorriso che non smetterà mai di brillare, grazie al toccante murales dell’artista Giuseppe De Martino. Queste le parole con le quali il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha presentato l'opera dedicata ad Alessandro Farina. Il ragazzo è scomparso tragicamente nel 2017 per una diagnosi tardiva.

"L’opera di stree art, visibile in via Spirito Santo, costituisce la miglior testimonianza del suo ricordo e di una presenza che non ci ha mai abbandonati - ha scritto il sindaco di Pellezzano -. Un gesto di vicinanza e di umanità di un’intera comunità, caldeggiato in particolare dal consigliere comunale Marco Rago a cui corrono i miei ringraziamenti: forte della delega alle politiche giovanili, è riuscito a coniugare un omaggio ad Alessandro nell’abito del progetto di sviluppo Pellezzano street art".