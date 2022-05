Baronissi: pioggia di fondi nella Valle dell'Irno per il Pnrr sociale Ben otto i progetti approvati che consentiranno di potenziare e ampliare i servizi ai cittadini

L’Azienda speciale Consortile “Valle Irno” S6 beneficerà di importanti risorse finanziarie attraverso i progetti del P.N.R.R. Sia nella modalità singola che in quella aggregata con altri ambiti territoriali.

Il Consorzio S6 potrà attivare interventi in tutti i campi e i settori previsti dal PNRR sociale.

Ben otto i progetti approvati che consentiranno di potenziare, ampliare i servizi ai cittadini della Valle dell’Irno a partire dalla prossima estate.

“Avevamo riposto molta fiducia – dichiara il presidente del CdA, Gianfranco Valiante - nell’opportunità di costruire e realizzare risposte utili ai bisogni dei cittadini del nostro territorio. Gli esiti delle graduatorie del Ministero ci soddisfano particolarmente. Un lavoro importante è stato già concretizzato dalla Direzione dell’Azienda, guidata dal dott. Carmine De Blasio e dai suoi collaboratori. Altrettanto importante sarà il lavoro che sicuramente tutto il personale presente sul territorio riuscirà a garantire, come già fa ogni giorno, anche nei prossimi mesi”.

"Tante risorse finanziarie ci permetteranno nel prossimo futuro di organizzare al meglio il sistema di benessere sociale delle comunità della Valle dell’Irno - fa eco Carmine De Blasio, direttore generale del Consorzio S6 di Baronissi".

Le schede progetto approvate consentiranno interventi per le famiglie e i minori, per i cittadini anziani e non autosufficienti, per i cittadini con disabilità e per contrastare le situazioni di povertà estrema.