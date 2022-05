Baronissi: una panchina arcobaleno contro l'omofobia Il sindaco: "L'amministrazione tutale i diritti di tutti e veicola messaggi di uguaglianza"

È dipinta con i colori dell’arcobaleno, a richiamare l’impegno contro la discriminazione per l'orientamento sessuale e identità di genere, la panchina inaugurata a Baronissi, al Parco del Ciliegio, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.

"Richiamiamo la necessità di una legge contro l'omofobia - ribadisce il sindaco Gianfranco Valiante - un passo cruciale nel contrasto alla violenza di genere e alla discriminazione, per un paese civile come l'Italia. L'amministrazione comunale di Baronissi, che tutela i diritti di tutti e veicola messaggi di uguaglianza e accoglienza, ha aderito con convinzione all'iniziativa".

"Un simbolo tangibile e duraturo di non discriminazione e di inclusione - per l'assessore alle pari opportunità Maria Sarno - un piccolo tassello di un’azione più ampia che anche noi, come amministrazione, portiamo avanti con associazioni e cittadini".

La panchina ha l'obiettivo di diffondere un messaggio di tolleranza e condivisione, contrastando ogni forma di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.