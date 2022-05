Nocera Inferiore: lavori alla rete idrica, rubinetti a secco Ecco dove e quando

A causa di lavori di manutenzione degli impianti idrici, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 21:30 di mercoledì 25 maggio alle 4 di giovedì 26 maggio 2022 in alcune strade di Nocera Inferiore, ecco quali: Trav. Borsellino, Trav. Falcone, via Alfonso Libroia, via Francesco Petrarca, via Fratelli Buscetto, via Giacomo Crudele, via Giovanni Boccaccio, via Giovanni Falcone, via Giuseppe Di Costanzo, via Italo Giuffrè, via Ludovico Ariosto, via M. Levi Bianchini, via Paolo Borsellino, via Raffaele Buoninconti, via Salvatore Allende, via Saverio Di Francesco, via Tito Lucrezio Caro, via Torquato Tasso, via Vincenzo Calenda.