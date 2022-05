Endopank, una panchina gialla e un convegno per sensibilizzare sull’endometriosi L’iniziativa si è tenuta a San Valentino Torio: "Una malattia ancora troppo poco conosciuta"

Il Comune di San Valentino Torio, tramite l' Assessorato alle Politiche Sanitarie del Dott. Enzo Ferrante, ha aderito alla campagna nazionale “Sediamoci sul giallo: Endopank” promossa dall’associazione “La voce di una è la voce di tutte ODV” e fortemente voluta dalla Dottoressa Carmela De Vivo ed Eugenio Frigenti, che ringraziamo di vero cuore.

Si è fatto attraverso la posa di una panchina gialla – colore simbolo della campagna comunicativa – presso la Villa Comunale di San Valentino Torio, dove è anche stata applicata una targa con i dati del progetto e un QR Code che scansionato mostrerà un video esplicativo sulla patologia.

"Una panchina gialla per sensibilizzare su una malattia ancora troppo poco conosciuta: l’endometriosi che e' una patologia cronica e invalidante che colpisce circa il 15% delle donne in età fertile. L’iniziativa volge a sensibilizzare soprattutto le giovani donne e le loro famiglie, in quanto l’endometriosi, ad oggi, ha ancora un ritardo diagnostico", ha scritto il primo cittadino Michele Strianese che ha tenuto poi a ringraziare gli organizzatori dell'iniziativa, ovvero l' Assessore alle Politiche Sanitarie Enzo Ferrante, la dott.ssa Carmela De Vivo e il caro Eugenio Frigenti e per la gentile collaborazione l' Assessore al Patrimonio Raffaella Zuottolo, nonche' la dott.ssa Anna De Filippo, il dott. Angelo Marino, la dott.ssa Maria Rosaria Formisano.