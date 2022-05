"Baronissi porte aperte": studenti alla scoperta delle bellezze della città Successo per l'ultima giornata dell'iniziativa. I ringraziamenti dell'amministrazione

Seccesso per l'ultima giornata di “Baronissi porte aperte”, l'iniziativa organizzata dal Comune di Baronissi in collaborazione con la Pro Loco.

Gli alunni delle scuole elementari di Sava e Caprecano, guidati dalle ragazze della Pro Loco, hanno scoperto le bellezze storiche ed artistiche della nostra città attraversando i Casali.

"Un grazie a Padre Antonello e all'architetto Alfano che si sono resi disponibili ad accogliere i ragazzi nei siti religiosi e allo storico Trotta che venerdì 27 maggio consegnerà ai bimbi partecipanti il libro su Baronissi, in un evento finale in aula consiliare con i saluti del sindaco Gianfranco Valiante", scrivono dall'amministrazione.

L'evento è stato organizzato per far scoprire ai giovani concittadini i luoghi e i monumenti storici di Baronissi, per rafforzare il senso di identità e di appartenenza alla comunità e per consentire il ritorno a una vita "normale". Tre appuntamenti all'insegna della cultura, curiosità e storie del territorio. "Un ringraziamento particolare anche all’associazione Il Punto e ai Vigili Urbani che hanno accompagnato i bambini durante la passeggiata", scrivono ancora dal comune.