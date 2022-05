Contrasto povertà dei lavoratori in agricoltura: ad Eboli oltre 2milioni di euro Le risorse finanziate sono mirate al recupero di soluzioni alloggiative dignitose

Oltre due milioni di euro per contrastare povertà e difficoltà abitative dei lavoratori in agricoltura. Solo tre Comuni in tutta la Regione Campania sono stati finanziati ed Eboli è tra questi, per la missione 5 - Inclusione e coesione del PNRR , per la realizzazione di Infrastrutture sociali, famiglie, case di comunità, rigenerazione urbana e housing sociale per un totale di € 2.016.659,06. Ad annnciarlo il sindaco Mario Conte via social.

"Le risorse sono mirate al recupero di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo. La nascita e lo sviluppo di insediamenti irregolari sono infatti terreno fertile per l’infiltrazione di gruppi criminali", ha spiegato il primo cittadino.

"Ringrazio gli Assessori Comunali Dott.ssa Damiana Masiello e Massimiliano Curcio per l’ottimo lavoro. È un grande risultato per la nostra Città, che si aggiunge ai fondi del PNRR già assegnati al Comune di Eboli nell’ambito dei Piani Sociali di Zona - ha aggiunto il sindaco Mario Conte - L’Assessore Salvatore Marisei è già a lavoro per la realizzazione della progettualità esecutiva. Nelle attività saranno coinvolte anche le associazioni del Terzo Settore".

In programma per domani un incontro operativo con il Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali e Regione Campania.