San Valentino Torio, completamento reti fognarie: al via i lavori La Gori ha consegnato le opere alla ditta affidataria che si è aggiudicata l'appalto

Ieri mattina, presso il Palazzo Comunale di San Valentino Torio, sono state consegnate all' impresa le opere di completamento ed ampliamento delle reti fognarie del comune.

"Ricordiamo a tutti che le opere sono ferme da circa 8 anni (2014) e che grazie al finanziamemto della Regione Campania del Presidente on.Vincenzo De Luca per un importo di 4.6 milioni di euro, siamo riusciti a sbloccare questa importante opera pubblica per il quale inizio effettivo siamo davvero ad un passo - ha spiegato il sindaco Michele Strianese - Nelle prossime due settimane sarà redatto il cronoprogramma dei lavori che inizieranno materialmente entro la fine del mese di Giugno, probabilmente a partire da Via Porto".