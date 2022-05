Vandali in azione a Baronissi, il sindaco: "C'era una volta il senso civico" Prese di mira le fontane dei parchi ed il leggio di largo Ambrosoli. Accertamenti in corso

Vandali in azione a Baronissi. Diverse zone della città sono finite nel mirino di incivili. A render noto il resoconto degli ultimi giorni è stato il sindaco Gianfranco Valiante.

"C'era una volta il senso civico", ha scritto la fascia tricolore. Un amaro ed ironico commento su quanto è stato accertato. In particolore: è stata abbattuta la fontana del parco-giochi Labirinto, è stato sradicato il pedalino dal fontanino del parco-giochi Olimpia e devastato il leggio sottostante “Saturno” di largo Ambrosoli.

Unanime la condanna da parte dei cittadini. Accertamenti in corso per risalire al o ai responsabili. Il primo cittadino ha fatto sapere che sono in verifica le immagini delle telecamere di videosorveglianza.