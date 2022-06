Risanamento fiume Sarno, ok al progetto per le fogne di San Valentino Torio Consegnati i lavori: appalto da 4,6 milioni di euro: canalizzati i reflui di 20mila abitanti

Un altro passo avanti per il disinquinamento del fiume Sarno. Sono infatti stati consegnati i lavori di completamento della rete fognaria nel Comune di San Valentino Torio. L’opera, finanziata dalla Regione Campania per 4,6 milioni di euro (di cui Gori è soggetto attuatore), una volta ultimata consentirà il collettamento dei reflui di circa 20mila abitanti all’impianto di depurazione di Angri, l’eliminazione di 8 scarichi in ambiente e la realizzazione di circa 3 chilometri di nuove condotte.

Nell’ambito degli interventi rientrano le opere di completamento dei collettori e la loro integrazione con le nuove infrastrutture fognarie, l’estensione della rete e un nuovo impianto di sollevamento, oltre che le predisposizioni per collegare nuove utenze in zone di espansione.

Gli interventi, unitamente alle altre opere in corso nel territorio Agro Nocerino-Sarnese, fanno parte del Protocollo Sarno, l’accordo siglato ad agosto 2020 tra Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori per il completamento delle infrastrutture fognario-depurative nel bacino idrografico del fiume Sarno.

"Un'opera fondamentale per il nostro territorio - dichiara il sindaco di San Valentino, Michele Strianese - che finalmente si completa e si amplia grazie all' impegno congiunto del Comune, della Gori, dell'Ente Idrico Campano e della Regione Campania nella persona del presidente De Luca, che ringrazio di cuore per l'attenzione rivolta al nostro territorio".

"Il superamento dell’emergenza ambientale che interessa il corso d’acqua e i suoi affluenti si concretizza ogni giorno attraverso tutti gli interventi messi in campo - sottolinea l’amministratore delegato di Gori, Vittorio Cuciniello -. Si tratta di un impegno condiviso con le amministrazioni comunali, con le associazioni e con gli enti competenti, che richiede una costante sinergia tra tutti gli attori sociali coinvolti, protagonisti di un vasto e proficuo programma di azioni fondate sul principio della sostenibilità ambientale".