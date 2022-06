Tribunale di Nocera, dimissioni Robustella. Ceres: "Un segnale allarmante" Il monito del segretario generale della Cisl Salerno: "Quello che sta succedendo è vergognoso"

Tribunale di Nocera Inferiore, Robustella si dimette da presidente. Arriva il monito di Gerardo Ceres, segretario generale della Cisl Salerno: "Inaccettabile quello che succede in un Palazzo di giustizia di frontiera come quello nocerino"

"Le dimissioni del dottore Sergio Antonio Robustella dalla presidenza del Tribunale di Nocera Inferiore sono un segnale allarmante. Resta preoccupante la carenza di organico nel settore della pubblica amministrazione in generale che continuiamo a vivere in provincia di Salerno. Una situazione che non risparmia nemmeno il comparto giustizia. Quello che sta succedendo a Nocera Inferiore, un Tribunale di frontiera, è vergognoso. Si persevera nell'opera di non rimpinguare la forza lavoro che, mese dopo mese, va calando sistematicamente da anni. Come sindacato siamo al fianco del dottore Robustella. A lui va la nostra solidarietà e lo invitiamo a ripensarci. Questa battaglia è anche la sua".



Così Gerardo Ceres, segretario generale della Cisl Salerno.