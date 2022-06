Baronissi: sei nuovi dipendenti al comune Il sindaco: "Siamo andati a ricoprire ruoli importanti e competenze al servizio della cittadinanza"

Sono sei i nuovi assunti, vincitori del concorso bandito dal Comune di Baronissi, in organico dal primo giugno. Due istruttori amministrativi, due agenti di Polizia Municipale e due contabili sono i profili dei neoassunti accolti nel loro primo giorno di lavoro dal sindaco Gianfranco Valiante e dai dirigenti dell’Ente. I quattro tecnici e un altro istruttore amministrativo - vincitori di concorso - entreranno invece in servizio il prossimo luglio. I neo assunti vanno ad aggiungersi ai quattro dipendenti assunti attraverso il concorso Ripam nell’ottobre scorso. “Abbiamo dato il benvenuto ai sei nuovi dipendenti del Comune di Baronissi nel loro primo giorno di lavoro – dichiara il sindaco Valiante - al termine del concorso bandito per far fronte al fabbisogno di personale in vari settori dell'amministrazione. Con i nuovi ingressi siamo andati a ricoprire ruoli importanti, competenze che saranno a servizio della cittadinanza. L’Ente aveva bisogno di forze nuove per poter dare seguito a tutta la programmazione che abbiamo predisposto in questi anni. Non abbiamo lavorato solo secondo una visione di sostituzione del personale in pensionamento, ma perseguendo una prospettiva strategica, andando a potenziare quei settori cruciali di servizi al cittadino e a consolidare la struttura comunale del futuro. Ai nuovi dipendenti comunali va il mio caloroso benvenuto nella nostra famiglia e il mio augurio di buon lavoro”.