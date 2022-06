Cava: premiati gli allievi del concorso scolastico "Una Torre per la Pace" Il concorso ha visto la partecipazione di diversi plessi scolastici

Tanti piccoli alunni cavesi sono stati premiati stamattina a Palazzo di Città a conclusione del concorso scolastico "Una Torre per la Pace" promosso dall'Ente Storico Culturale Sbandieratori Cavensi e patrocinato dall'Amministrazione Servalli, nell ambito delle attività legate al Festival delle Torri, la Rassegna Internazionale di Musica, Danza, Arte e Folklore, che si svolgerà a Cava de’ Tirreni ad agosto 2022, in osservanza della "Convenzione UNESCO per la Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali".

Il concorso, bandito dall’Ente Sbandieratori - Città di Cava de’ Tirreni unitamente agli Assessorati all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali del Comune di Cava de’ Tirreni, ha visto la partecipazione dei seguenti plessi scolastici:

1) Istituto Comprensivo Balzico, Dirigente Scolastico Prof.ssa Ermelinda Rocciolo;

2) Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariarosaria Napoliello;

3) Istituto Comprensivo Don Bosco, Dirigente Scolastico Prof.ssa Ester Senatore;

4) Istituto Comprensivo Carducci-Trezza, Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Adinolfi;

5) Istituto Comprensivo San Nicola, Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaelina Trapanese;

6) Scuola Primaria Opera Pia Di Mauro, Coordinatrice didattica Filomena Rispoli, Responsabile Legale, Don Beniamino D’Arco;

7) Istituto Comprensivo Santa Lucia - Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Liberti.