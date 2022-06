Palio dei Comuni Golen Gala: 12 ragazzi da Baronissi Il sindaco Valiante: "La squadra si è distinta per correttezza, personalità, e senso dell'amicizia"

Dodici ragazzi, hanno rappresentato Baronissi al Palio dei Comuni Golden Gala, evento a cui il comune ha aderito tramite l'assessorato allo Sport.

"La squadra "CITTÀ DI BARONISSI" si è distinta per correttezza, personalità e senso dell'amicizia - scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco Gianfranco Valiante che continua - i nostri ragazzi arrivati oggi alla gara, praticamente sconosciuti anche tra di loro, hanno raggiunto il risultato più bello: hanno corso insieme, hanno fatto gruppo, si sono emozionati insieme e sono rimasti tutta la serata uniti come una vera squadra, la nostra squadra. La squadra di Baronissi.

L'evento si è svolto come anteprima delle gare della DIAMOND LEAGUE, appuntamento internazionale nel mondo dell'atletica leggera a cui partecipano i più forti campioni e medagliati olimpici.

Grande l’emozione nel vedere migliaia di ragazzi di centinaia di comuni italiani correre insieme in una festa della sport più che in una gara agonistica. Nella serata invece, i ragazzi e noi adulti, siamo rimasti incantati nel vedere le stelle dell’atletica mondiale.

La nostra vittoria è stato lo spirito sportivo con cui tutti hanno affrontato la gara, la velocità con cui ragazzi di diverse società sportive del territorio di Baronissi hanno socializzato tra di loro formando un gruppo coeso e appassionato. I ragazzi hanno vestito i colori della città con grande orgoglio e dedizione. Siamo sicuri che tale evento resterà nei ricordi di questi ragazzi per aver calcato da protagonisti uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo dello sport".