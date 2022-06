Battipaglia, tassa occupazione suolo pubblico: accordo con i commercianti L'annuncio della sindaca via social: stabilite le nuove regole per il pagamento della tassa

A seguito di una serie di incontri e confronti con le associazioni di categoria dei commercianti e singoli operatori del settore, l'amministrazione comunale di Battipaglia, su proposta dell'assessore al Commercio Egidio Mirra, di concerto con la sindaca Cecilia Francese e con l'assessore al Bilancio Gabriella Catarozzo, ha stabilito le nuove regole per il pagamento della tassa sull'occupazione di suolo pubblico post Covid-19.

Dal 1 aprile al 30 settembre 2022 la tassazione prevista per l'occupazione di suolo pubblico per le attività di somministrazione terrà conto esclusivamente della superficie autorizzata precedentemente all'emergenza Covid. Ad annunciarlo è la sindaca Cecilia Francese via social.

"Pertanto non sarà tassata la maggiore superficie già autorizzata ed occupata. Sarà inviata una bollettazione, in quanto già approntata e in parte già inviata, che prevede la tassazione dell'intera area autorizzata. L'ufficio preposto, previa richiesta dell'esercente l'attività, provvederà a ricalcolare il contributo dovuto", ha fatto sapere la fascia tricolore.