Successo per il IV concorso musicale Città di Baronissi: oltre 800 partecipanti A vincere sono i violinisti Giulia Russo e Luigi Racioppoli. Assegnati anche diversi premi speciali

Si è concluso con grande successo il IV Concorso Internazionale di esecuzione musicale “Città di Baronissi”, organizzato dall’Associazione flautisti italiani con la direzione artistica di Anna Malesci. La kermesse ha visto la partecipazione di oltre 800 partecipanti provenienti da tutte le parti d’Italia, dalla Svizzera , dalla Germania, dalla Spagna e dalla Cina.

I vincitori assoluti sono i violinisti Giulia Russo e Luigi Racioppoli, il violoncellista Mariano Fusco, i pianisti Nicola M. Gullace e Laura Salmeri, Valentino V. Vella per la tromba e il Trio Juvenes per la musica da camera.

Diversi i Premi Speciali assegnati, in particolare all’Istituto Comprensivo “Autonomia 82” di Baronissi, guidato dalla preside Moschella, segnalato come “Eccellenza Culturale del Territorio”.

Il premio al “Miglior Talento emergente” è stato assegnato alla piccola Izzo Letizia, di soli 5 anni, mentre la “menzione d’onore” al migliore interprete è andata al 17enne Martin S. KERN. Il Mediterranean Clarinet Quartet ha conquistato il titolo di “Artist in residence”, premio che li vedrà impegnati in alcuni concerti durante la prossima stagione 2022/23.

“Il Concorso internazionale lega il nome di Baronissi a una kermesse che richiama centinaia di talenti in città – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante -è stata questa una ripartenza importante, un rilancio culturale dal respiro internazionale di una manifestazione musicale che accoglie generazioni di giovani musicisti, molti dei quali da qui iniziano una brillante carriera concertistica e musicale”. “Orgoglio per la vittoria dell’orchestra dell’Istituto comprensivo Autonomia 82 – sottolinea il vicesindaco Anna Petta – che mette in luce l’impegno dei nostri ragazzi e dei docenti”. “E’ stato un bel ritorno alla normalità – racconta il direttore artistico dell’evento Anna Malesci – perché dopo due anni di manifestazione via video, ove comunque la promozione della musica non si è mai fermata, siamo finalmente riusciti a dare il giusto riconoscimento agli sforzi di tanti giovani musicisti”.

La Serata di Gala ha visto la partecipazione della commissione finale, in un’Aula Consiliare stracolma, composta dal direttore artistico Anna Malesci, dal direttore dell’Associazione Flautisti Italiani Salvatore Lombardi, dal vicedirettore Vincenzo Santoriello, dal direttore del Conservatorio di Salerno Fulvio Maffia e dal vicedirettore Fulvio Artiano.