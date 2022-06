Baronissi: crolla grosso albero, Comune anticipa abbattimento di 38 piante Paura, questa mattina, in via Berlinguer

Il crollo di un grosso albero avvenuto questa mattina in via Berlinguer spinge l'amministrazione comunale di Baronissi ad anticipare l'operazione di abbattimento di trentotto piante bagolari, come noto dichiarate pericolose dall'indagine di stabilità strumentale commissionata nei mesi scorsi dal Comune a uno studio tecnico specializzato.

Le analisi condotte hanno evidenziato evidenti malformazioni dell'apparato delle piante con rischio “estremo” di cedimento.

Le alberature – di specie Celtis Australis – furono piantate nel viale Moro e nella adiacente via Berlinguer negli anni 2000 in concomitanza con la realizzazione degli assi viari.

Un impianto non conforme – come emerso dall’indagine – con un apparato radicale anomalo determinato dal terreno costipato e dall’eccessiva cementificazione dallo suolo e dunque definite “da abbattere con ogni urgenza”.

L'amministrazione comunale disporrà nelle prossime ore l'abbattimento delle alberature pericolanti in via Berlinguer, come già avvenuto per settantacinque esemplari in via Moro. Sarà anticipata, dunque, di qualche mese, l’abbattimento delle alberature e la messa in sicurezza per le persone; successivamente sarà dato inizio ai lavori di riqualificazione della strada, dei marciapiedi e alla ripiantumazione delle nuove alberature, come già avvenuto in viale Moro dove i lavori, in corso, saranno completati entro cinque/sei settimane.

"E’ una scelta che era già in programma e che acceleriamo per motivi di sicurezza – afferma il sindaco Gianfranco Valiante - ; in via Berlinguer sarà operato lo stesso intervento di riqualificazione che abbiamo già proposto in via Moro, con marciapiedi risistemati, strade in sicurezza e ripiantumazione delle alberature nel più ampio progetto di realizzazione di Citta’ della Medicina. Le piante ora in essere in via Berlinguer, ormai senescenti, rappresentano un pericolo per cose e persone; saranno sostituite con nuove alberature adatte alla piantumazione urbana e in maniera assolutamente rispondente alle tecniche e alle modalità prescritte".