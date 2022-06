Baronissi: cane senza guinzaglio morde bimba al parco, la proprietaria scappa La rabbia del sindaco: "Fatto gravissimo. L'inciviltà è un mostro che combattiamo ogni giorno"

Paura nel pomeriggio di ieri a Baronissi dove una bimba di 7 anni è stata aggredita al parco Melissa Bassi da un cane, sciolto e senza museruola.

La piccola, mentre giocava tranquilla, è stata morsa a una gamba da un cane di taglia media bianco e nero.

Tutte le persone, insieme alla nonna, si sono precipitate a soccorrere la piccola ferita, apparentemente, in maniera lieve.

A denunciare quanto accaduto il sindaco Gianfranco Valiante: "Nel trambusto generale la proprietaria del cane, responsabile di lasciare il suo animale sciolto e senza museruola, ha pensato bene di darsela a gambe levate, incurante della piccola", scrive il primo cittadino che ha puntato il dito sulle "gravi violazioni di puntuali ordinanze sindacali (gli animali d’affezione nella pubblica via devono essere semite tenuti al guinzaglio e indossare la museruola) e della legge penale (omissione di soccorso)".

Si tratta, per la fascia tricolore, di "Un fatto gravissimo".

"La piccola, le cui condizioni destano preoccupazione ai genitori, ha bisogno di sapere se il cane che l’ha azzannata, e’ stato sottoposto alle necessarie vaccinazioni ed e’ in buona salute. “Signora” faccia uno sforzo, se la sua natura ancora glielo consente(!) e faccia conoscere queste notizie alla famiglia. La inciviltà, che spesso sconfina nella barbarie, e’ un mostro che combattiamo ogni giorno. Occorre che tutti ci diamo una reciproca mano.

La solidarietà a parole non serve in casi come questo. E neppure possiamo invocare videosorveglianza ad ogni metro della città per lavarci forse la coscienza", l'amaro commento del sindaco Valiante.