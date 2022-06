Danni, roghi e rifiuti: il sindaco di Pontecagnano sospende il mercato cittadino "I trasgressori saranno multati.Convocherò d’urgenza le sigle sindacali per discutere dell'accaduto"

Danni alle recinzioni, roghi improvvisati e rifiuti di ogni genere lasciati in strada: questo lo scenario che si sono trovati davanti gli operatori ecologici di Pontecagnano al termine del mercato cittadino di giovedì scorso. Una situazione indecorosa che ha spinto il sindaco Giuseppe Lanzara a sospendere il mercato settimanale con un'apposita ordinanza.

"Vi sembra normale? - scrive sui social, condividendo alcuni scatti di quanto è stato trovato - Dopo aver spazzato per ore l'intero piazzale sono stati accumulati chili e chili di indifferenziato che noi cittadini pagheremo per lo smaltimento. I trasgressori vanno individuati e multati con sanzioni che arriveranno fino a mille euro", annuncia il primo cittadino. La polizia locale, infatti, sta compiendo degli accertamenti per individuare i responsabili e multarli.

"Non possiamo tollerare un simile atteggiamento, per questo ho deciso di firmare un’ordinanza di sospensione delle attività mercatali per il prossimo giovedì 16 giugno", continua la fascia tricolore. L'ordinanza impone agli operatori concessionari di posteggio di ottemperare correttamente agli obblighi posti dal regolamento comunale che disciplina il commercio sulle aree pubbliche, a cominciare dalla pulizia delle aree.

"Convocherò d’urgenza le sigle sindacali per discutere dell'accaduto e chiarire che se in futuro avranno intenzione di svolgere ancora il mercato, lo stesso non dovrà arrecare nessun danno alla collettività. Non vogliamo privare la nostra Città di un servizio utile ma a Pontecagnano Faiano esistono delle regole, quelle che vigono in tutte le civiltà emancipate e che forse certe persone dovrebbero ogni tanto ripassare", le parole di Lanzara.