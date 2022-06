Crollo di alberi a Baronissi, Galdi: «Riunire subito la commissione Ambiente» "Chiediamo che venga effettuato un lavoro certosino su tutte le alberature di alto fusto presenti"

«Come consiglieri di opposizione chiediamo che venga convocata urgentemente una commissione Ambiente per discutere del patrimonio arboreo cittadino». Lo afferma il leader della minoranza Luca Galdi in merito all’annunciato abbattimento di 38 alberi in via Berlinguer a seguito del cedimento di uno di essi. «Sembra strano che un po’ di vento abbia provocato il crollo di una pianta. Pertanto chiediamo che venga effettuato un lavoro certosino su tutte le alberature di alto fusto presenti nel nostro Comune. Ma la cosa che sembra ancora più strana è che per ogni pianta che cade si decide di abbattere tutte le altre. Pertanto riteniamo che in commissione Ambiente, i tecnici dovranno dirci quale manutenzione è stata fatta in questi anni. Avendo le alberature un proprio numero possiamo capire, pianta per pianta, quale manutenzione è stata fatta. A noi, almeno per il tratto di via Berlinguer, non risultano interventi da almeno un anno. Forse la potatura avrebbe consentito di salvare gli alberi ed evitarne il crollo? Ci auguriamo - conclude Galdi - che questa attività possa essere programmata in modo da evitare altri abbattimenti indiscriminati».