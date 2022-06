Riqualificazione a Baronissi: al via abbattimento di 38 alberi a rischio I consiglieri Farina e Barrella rispondono a Galdi: "Opposizione ampiamente coinvolta nel progetto"

Al via il progetto di abbattimento e riqualificazione delle alberature a rischio in via Berlinguer a Baronissi. L'intervento, che partirà da domani, è stato anticipato a seguito del crollo di un grande arbusto nei giorni scorsi. In merito al progetto il consigliere leader dell'opposizione Luca Galdi ha chiesto di riunire la commissione Ambiente.

Arriva ora la risposta dell'assessore comunale all’ambiente Alfonso Farina e della consigliera comunale presidente della Commissione ambiente Maria Chiara Barrella:



"Leggiamo con stupore le affermazioni del consigliere Luca Galdi in merito al prossimo abbattimento (i lavori avranno inizio domattina) di trentotto alberature in via Berlinguer. Galdi era con noi - con tutti i consiglieri di minoranza e di maggioranza, oltre che sindaco e assessori - ad una commissione ambiente convocata proprio per discutere della problematica legata alla pericolosità degli alberi di via Aldo Moro e via Berlinguer. In quella sede fu specificato e condiviso che i lavori di abbattimento - e di successiva ripiantumazione, messa in sicurezza e rifacimento di strade e marciapiedi - sarebbero stati suddivisi in due lotti, dapprima con il completamento dell'intervento su via Moro (considerata area più a rischio) e successivamente su via Berlinguer.

L'intervento - peraltro necessario vista la dichiarazione di pericolosità accertata dall’indagine di stabilità strumentale commissionata nei mesi scorsi dal Comune a uno studio tecnico specializzato - è stato dunque ampiamente condiviso da maggioranza e opposizione.

Appare molto strana, dunque, la dichiarazione del consigliere Galdi: ad ogni modo, per fugare ogni dubbio e consentirgli di capire meglio la vicenda che forse ha dimenticato, siamo pronti a convocare altre Commissioni consiliare Ambiente, con i tecnici comunali, per illustrare ancora una volta l'intervento (peraltro lo studio dei tecnici specializzati è agli atti del comune ed anche stato pubblicato sul sito) che - ribadiamo - è necessario per l'incolumità dei cittadini e per il decoro urbano.

Ricordiamo infine che tutte le alberature insistenti sul territorio del nostro comune sono state, una per una, catalogate e sono affidate per ogni tipo di intervento a tecnico specialista convenzionato con l’impresa di manutenzione comunale”.