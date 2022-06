Prevenzione incendi estivi: scatta l’ordinanza a Pontecagnano "Dobbiamo dimostrare il nostro livello di civiltà e di osservanza delle regole"

“Come ogni anno in questo periodo puntiamo a prevenire ogni forma di pericolo per i nostri concittadini. Con l’ordinanza in questione disponiamo, infatti, che si evitino tutte le condizioni che possano procurare incendi che arrechino danni a persone o cose. Dobbiamo dimostrare il nostro livello di civiltà e di osservanza delle regole in ogni momento, prestando particolare attenzione a quei comportamenti che, per superficialità o altro, abbiano il potere di provocare conseguenze, gravi o lievi che siano. Se non disattendiamo alle norme imposte, ne beneficiamo tutti”.

Il Sindaco Giuseppe Lanzara aggiunge queste parole dopo il provvedimento, emesso ieri, atto a scongiurare il dramma degli incendi nel periodo estivo.

Per questo, come si legge nel documento, ha ordinato che sia fatto divieto “di accendere fuochi di ogni genere che possano creare pericolo immediato o mediato di incendio”. Inoltre, il Primo Cittadino ha imposto a tutti i proprietari, conduttori o detentori di terreni di “provvedere, con decorrenza immediata, alla rimozione al loro interno di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco, nonché alla pulizia dei fondi da sterpaglie ed altro capaci di procurar l’autocombustione con le alte temperature”.

Le violazioni saranno punite con sanzioni che variano da 500,00 a 10.329,00 euro.