Partono i lavori di restyling del cimitero comunale di Pontecagnano Verranno realizzati 1.500 ossari 40 loculi, anche uno spazio per la sepoltura di animali d'affezione

Sono partiti i lavori di restyling del cimitero comunale che prevede, in questa fase iniziale, il rifacimento dell'intera viabilità pedonale e la bitumazione dei viali con l'aggiunta di una pavimentazione artistica. Basta erbacce che sbucano dal suolo, ai viali con asfalto malmesso e percorsi difficoltosi per le persone anziane.

L'opera sarà conclusa nei prossimi giorni e chiediamo comprensione per i lavori in corso che non vieteranno comunque l'accesso ai visitatori nelle zone dove già è stato effettuato l'intervento.

Ma non finisce qui, questo è solo l'inizio.

"Sappiamo bene che c'è tanto altro da fare per rendere dignitoso, armonioso e curato questo luogo e per questo da mesi lavoriamo alla programmazione degli interventi che poi andranno a comporre quella che è la nostra idea futura della struttura", scrive via social il sindaco Lanzara che annuncia le prossime novità:

"Nel giro di 12 mesi verranno realizzati ben 1.500 ossari e 40 loculi in grado di soddisfare le richieste dei cittadini. È in corso la progettazione di un impianto elettrico moderno che risolverà una volta per tutte la problematica legata all'illuminazione delle tombe. Ancora più importante è il Piano regolatore cimiteriale che consentirà un ampliamento degli spazi grazie all'acquisizione di nuovi terreni circostanti. Uno spazio tutto nuovo è stato pensato per la sepoltura degli animali d'affezione e una serie di servizi innovativi che renderanno questo cimitero al passo coi tempi. Tra le novità ci sarà sicuramente l'esternalizzazione dei servizi che garantirà la presenza di personale specializzato aggiuntivo che offrirà maggiore efficienza per tutti gli interventi che riguardano il settore come il taglio dell'erba e la manutenzione.

Solo così, finalmente, dopo decenni Pontecagnano Faiano avrà un cimitero comunale all'altezza del luogo di commemorazione che rappresenta.

Nel frattempo ringrazio l'intera Amministrazione per il lavoro svolto e gli uffici che, con impegno e dedizione, hanno reperito i finanziamenti per i lavori che oggi ammiriamo. Un grande passo in avanti per la nostra Città e per questo luogo che abbiamo tanto a cuore dove riposano i nostri cari defunti", le parole della fascia tricolore.