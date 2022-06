Ospedale di Battipaglia, il sindaco: Si approvi con urgenza la mozione a tutela "Una battaglia che riguarda tutta l'area che gravita sul nosocomio"

"Occorre che il Consiglio Comunale approvi con urgenza la mozione a tutela dell’Ospedale di Battipaglia" a dirlo il primo cittadino Cecilia Francese che continua: "La situazione nella quale è stato, colpevolmente, trascinato il presidio sanitario della nostra città, ed in particolare lo stato drammatico del reparto di Ostetricia che ha visto in questi giorni il direttore di quella UOC lanciare appelli disperati, richiede al Consiglio Comunale cittadino di assumere atti forti e netti sulla vicenda.

La prima tappa è sicuramente rappresentata dalla approvazione della mozione presentata e già posta già all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 16 giugno scorso. Un atteggiamento non certo adeguato alla gravità di questo tema, tenuto dalla minoranza in quel Consiglio, ha impedito che se ne discutesse.

Il Consiglio, di conseguenza, è stato aggiornato a lunedì 20 giugno. L'auspicio - prosegue il sindaco di Battipaglia - è che l'assemblea consiliare tutta, al di là delle posizioni politiche, delle facili strumentalizzazioni o degli ordini di scuderia, trovi la forza e la capacità di unirsi in questa battaglia che riguarda non solo la città di Battipaglia, ma tutta una area che gravita sul nostro Ospedale. Lanciando, così, un segnale inequivocabile a chi assume decisioni che ledono il diritto alla salute dei battipagliesi. I cittadini, gli operatori sanitari, chiedono al Consiglio Comunale di riassumere a pieno il suo ruolo di massimo organo politico e di governo cittadino per tutelare il nostro presidio ospedaliero.

L'appuntamento per tutti i cittadini di Battipaglia è fissato per lunedì 20 giugno alle ore 20. Da lì si parte per mettere in campo una vera e propria vertenza" conclude la Francese.