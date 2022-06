Capaccio Paestum, lavori per le pensiline agli ingressi delle scuole Gli interventi interessano le località Rettifilo, Capaccio Scalo, Romola e Borgonuovo.

Consegnati, stamattina, i lavori di realizzazione delle pensiline all’ingresso degli edifici scolatici in località Rettifilo, Capaccio Scalo, Gromola e Borgonuovo, a Capaccio Paestum. A settembre, per l’avvio delle lezioni, alunni, genitori, insegnanti e operatori della scuola troveranno i lavori completati.

«Un’opera plurima che, benché fossimo già pronti da tempo, abbiamo deciso di realizzare alla fine dell’anno scolastico per aprire i cantieri in sicurezza. Noi siamo l’amministrazione delle grandi opere ma abbiamo cura e siamo attenti alle piccole cose che sono utili e che evitano disagi, che in questo caso pesavano sui bambini» commenta il sindaco, Franco Alfieri.

«Come sempre, questo lavoro è frutto dell’impegno politico mio e dell’amministrazione ma anche dell’efficiente lavoro dei tecnici e degli impiegati che ogni giorno lavorano con passione e professionalità negli uffici comunali» conclude il sindaco.