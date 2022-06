Pontecagnano, ex tabacchificio, al via la rimozione dell'amianto Il sindaco: “La bonifica in totale sicurezza”

Stanno per partire le operazioni di bonifica dell'ex tabacchificio Ati Alfani di Pontecagnano Faiano, a darne notizia il sindaco Giuseppe Lanzara sulla sua pagina Facebook.

“Passando con l'auto o a piedi su quel tratto, avrete sicuramente notato un cambiamento epocale. Un pezzo di città emerso dietro le mura dell'ex Tabacchificio ATI Alfani di cui la collettività si riappropria dopo decenni.

Domani, martedì 21 giugno, - precisa la fascia tricolore - partiranno le operazioni di rimozione dell'amianto, procedura di competenza del Dipartimento Prevenzione di ASL Salerno che, nei giorni precedenti, ha diramato una comunicazione per i cittadini residenti della zona.

Nella nota si legge l'invito ai cittadini ad osservare alcuni accorgimenti come misura ulteriore di tutela. La procedura di bonifica sarà eseguita da operatori specializzati, in totale sicurezza e senza alcun rischio per i cittadini. Nello specifico si raccomanda (solo per chi ha ricevuto comunicazione) di non stazionare fuori al balcone per assistere alle operazioni, di tenere finestre e balconi chiusi dalle 8:00 alle 17:00, di non utilizzare i condizionatori con motore all'esterno e, sempre nella stessa fascia oraria, di non lasciare indumenti stesi in balcone. Attenzione a non generare un falso allarme sociale

Interessati dalle misure aggiuntive di precauzione saranno solo i condomini che hanno ricevuto la comunicazione attraverso gli amministratori di condominio e affissione degli avvisi. Chi NON ha ricevuto comunicazione non sarà interessato da quanto detto in precedenza. La polvere di cantiere che potreste vedere nell'area dei lavori NON è polvere di amianto. Le fibre di amianto sono state oggetto di monitoraggio e non saranno assolutamente soggette a dispersione.

L'amianto sarà trattato secondo protocolli molto rigidi e normative di legge specifiche che garantiranno la perfetta riuscita delle operazioni attraverso il preventivo incapsulamento delle lastre rigide, il monitoraggio dell'aria attraverso un aspiratore e solo dopo avverrà la fase di smontaggio.

Per garantire un'assoluta trasparenza ed una partecipazione massima dei cittadini con le istituzioni, alleghiamo la comunicazione dell'ASL, un modo per costruire un legame basato sulla condivisione. La determinazione di questa Amministrazione nel voler tenere fede all'impegno preso nei confronti della comunità ci ha portato ad un lavoro lungo nel tempo con gli uffici preposti e che ad oggi si traduce in uno straordinario risultato.

Come massima autorità sanitaria del territorio la mia interlocuzione con il dipertimento di prevenzione dell’Asl è costante e le mie rassicurazioni circa la competenza di un settore specifico dell’Asl servono proprio per chiarire che queste operazioni così delicate vengono affrontate con la massima attenzione possibile!

Sappiamo che per qualcuno tutto questo potrebbe rappresentare un disagio seppur temporaneo ma il beneficio che ne trarremo tutti dopo l'intervento di abbattimento sarà incredibile. Già adesso, a vedere quest'area, sembra di non riconoscerla” conclude la fascia tricolore.