Tartarughe marine: terzo nido in Campania sulla spiaggia di Eboli Mamma caretta caretta sceglie ancora il litorale salernitano: "Un gran bel solstizio d'estate"

Si inizia ad entrare nel vivo della stagione di nidificazione delle tartarughe marine e la Campania registra già il terzo nido. Dopo quello ritrovato a Marina di Camerota, mamma tartaruga sceglie ancora il litorale di Salerno. Un gran bel solstizio d'estate per gli amici di NaturArt, del Comitato aversana Campolongo e dei tanti volontari che, questa mattina, hanno individuato una traccia ad Eboli.

Sul posto si sono recati poi i biologi della Stazione A. Dohrn ed i volontari autorizzati alla manipolazione delle tartarughe per confermare la presenza delle uova.

Si tratta del terzo nido in Campania, dopo il primo scoperto sul litorale domizio, ed il secondo ritrovato sulla spiaggia della Marina delle Barche a Camerota.

Non solo tartarughe. Ieri mattina, dopo il quotidiano giro di monitoraggio in spiaggia, per le tracce di nidificazione della tartaruga marina, i volontari dell'associazione NaturArt hanno verificato e individuato due nidi di Corriere piccolo entrambi con uova, sul litorale di Capaccio Paestum.