Asili nido comunali nella Valle dell'Irno: iscrizioni fino al 29 luglio Sono ammessi a presentare domanda d'iscrizione i genitori di bimbi di età compresa tra 0 e 36 mesi

Sono aperte le iscrizioni all'asilo nido comunale “Arcobaleno” a Baronissi e ai micronidi d'infanzia nei comuni di Bracigliano, Fisciano, Mercato San Severino e Siano. Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i genitori di bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi residenti nei comuni afferenti al consorzio sociale Valle dell'Irno.

Per l'asilo nido Arcobaleno a Baronissi i posti disponibili sono sessanta, a Bracigliano venticinque, per il micronido di Fisciano undici, per i due micronidi di Mercato San Severino trenta e per il Comune di Siano diciannove. Le domande vanno presentate a mezzo pec, raccomandata o a mano al protocollo generale dell'Azienda speciale in via Aldo Moro (Baronissi) entro il 29 luglio