Sarno, ancora una "discarica a cielo aperto": tra i rifiuti anche eternit L'Accademia Kronos all'Ente Parco: "Valutare l'installazione di telecamere"

Ancora rifiuti e degrado, una nuova segnalazione arriva dalla provincia di Salerno. Prosegue l'impegno dell'associazione Accademia Kronos attraverso il proprio Nucleo Guardie Giurate, nel mirino dei controlli il Comune di Sarno, in particolare Via S. Eramo a poche centinaia di metri dall'Oasi del Voscone.

"Un'area nella quale l'Ente Parco sta investendo risorse per il suo recupero e riqualificazione ma che quotidianamente si deve confrontare con episodi di vandalismo, danneggiamento e furti", sottolineano dall'associazione.

Giunto sul posto, il personale ha scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto, con abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. I rifiuti, in parte incendiati, erano stati abbandonati sulla strada carrabile occupando una fascia lunga circa 20/25 metri e larga circa un metro che invadeva anche parte della carreggiata.

Dai rilievi è stata accertata la presenta di tubazioni e pannelli in eternit, oltre che rifiuti indifferenziati, plastici, ferrosi ed anche parti di carrozzerie.

Una dettagliata nota è stata quindi trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed all’attenzione dell'Assessore competente affinchè, per quanto di rispettiva competenza, attivassero le procedure per la rimozione dei rifiuti, la bonifica e la messa in sicurezza dell’area.

Non si ferma l'attività di controllo dell'accademia Kronos. "Una attività che nonostante la presenza di innumerevoli sistemi di video sorveglianza, per vari motivi, non riesce a dare i suoi frutti", sottolineano dall'associazione.

Anche per questo, di quanto scoperto è stato informato anche l'Ente Parco al fine di valutare l'opportunità di installare un proprio sistema di video sorveglianza per poter contrastare tali fenomeni.