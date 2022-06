Lotta al sacchetto selvaggio, controlli nel centro di Eboli: pioggia di verbali Sorprese in flagranza anche due anziane che stavano conferendo i rifiuti oltre l’orario consentito

Lotta all'abbandono dei rifiuti, Eboli al setaccio. Questa mattina alle 6 sono partite le verifiche nel centro storico cittadino. Su disposizione dell’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca e in collaborazione con l’Assessore alla Manutenzione Antonio Corsetto, le guardie ambientali e gli operatori della Sarim hanno percorso tutti i vicoli della zona antica rilevando numerose irregolarità.

Elevati verbali a tutti coloro cui è stato possibile risalire. Sorprese in flagranza anche due donne anziane che stavano conferendo i rifiuti ben oltre l’orario consentito.

"I controlli proseguiranno in tutte le zone e non faremo sconti a chi dimostra di essere incivile. Invitiamo tutti a diventare più attenti e collaborativi e a rispettare gli orari ed i giorni di conferimento, altrimenti i rifiuti restano in strada semplicemente perché lasciati dopo il passaggio dell’azienda", scrivono dall'amministrazione.