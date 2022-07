Disagi sull'Amalfitana: disposto senso unico alternato a Praiano Si è reso necessario a causa di un avvallamento riscontrato sul piano viabile

Lungo la strada statale 163 “Amalfitana” in corrispondenza del km 21,835 è provvisoriamente attivo il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, nel territorio comunale di Praiano, in provincia di Salerno.

Il provvedimento su tratta stradale delimitata quale centro urbano, in capo al Comune di Praiano, si è reso necessario a causa di un avvallamento riscontrato sul piano viabile, da una prima stima riconducibile ad interventi da eseguirsi sui sottoservizi, a carico degli enti competenti.

Già programmato per domani, lunedì 4 luglio, un sopralluogo tecnico congiunto in merito alla messa in sicurezza della tratta.