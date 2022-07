Scafati: anche l’impianto sportivo di via Tricino sarà affidato in gestione La Giunta aveva già deliberato l’affidamento in gestione dei campi da tennis di via Della Resistenza

Anche l’impianto sportivo di via Tricino sarà affidato in gestione. Lo ha deciso la Giunta comunale che, su proposta dell’Assessore allo Sport, Gennaro Avagnano, con delibera n. 170 del 29.06.2022, ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento in gestione dell’impianto polivalente mediante idonea manifestazione d’interesse e/o avviso pubblico, nel rispetto della vigente normativa di settore, lasciando in gestione diretta dell’Ente l’area verde posizionata nella parte retrostante del lotto di proprietà comunale.

La struttura, dotata di un blocco servizi, spogliatoi e bagni e area parcheggio, sovrapponendo le linee di gioco, può essere utilizzato come campo di basket, pallamano, pallavolo e calcio a 5. Con la stessa delibera la Giunta ha dato l’ok per l’ utilizzo dell’impianto anche come campo da tennis e padel con lavori di tracciamento, fornitura reti e quanto altro necessario a carico del gestore.

“Le spese – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – per la gestione della struttura, unitamente agli oneri per la ristrutturazione e il recupero funzionale degli impianti, saranno a completo carico dell’affidatario. Stiamo parlando di una superficie di circa diecimila metri quadrati, che speriamo di poter presto mettere a disposizione della collettività. A causa del piano di riequilibrio omologato dalla Corte dei conti, il nostro Ente, purtroppo, non dispone di adeguate risorse finanziare per la manutenzione del suddetto impianto nè del personale che possa garantire i servizi di custodia e guardiania, per cui si rende necessario affidare la gestione dello stesso a soggetti terzi. La stessa decisione è stata assunta in Giunta la scorsa settimana anche per i campi da tennis di via Della Resistenza. Riteniamo, infatti, che solo con il supporto dei privati potremo rimettere in funzione le strutture sportive comunali al momento inutilizzabili, consentendo ai cittadini scafatesi di poterne usufruire. Abbiamo dato mandato al responsabile del settore competente, l’arch. Maurizio Albano, affinché proceda quanto prima a pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse per acquisire proposte progettuali da parte degli interessati”.

“Con questo atto di indirizzo – ha spiegato l’Assessore allo Sport, Gennaro Avagnano - mettiamo un altro tassello decisivo per l'affidamento in gestione delle strutture sportive comunali che sono al momento indisponibili ed inutilizzabili. Purtroppo non abbiamo risorse né per gestirle né per la manutenzione. Ho voluto che questo atto di indirizzo prevedesse anche la concessione al futuro affidatario dell’autorizzazione per poter utilizzare l’impianto per il padel, la nuova disciplina che da qualche anno sta riscuotendo un successo sempre maggiore tra gli amanti dello sport. Anche in questo caso procederemo con il calcolo delle spese da effettuare per rendere funzionale l'impianto, con la possibilità eventualmente di un risparmio spalmato nel tempo da detrarre dal canone mensile. Ora non ci resta che partire con entrambi i bandi, sia per i campi da tennis di via della Resistenza sia per l’impianto di via Tricino. Gli uffici comunali preposti stanno già lavorando affinché si possa pubblicare gli avvisi per le manifestazioni di interesse entro metà settembre, scadenza congrua considerando il periodo estico. Non possiamo più consentire che strutture comunali come i campi da tennis di via della Resistenza e l’impianto di via Tricino restino inutilizzate, nel

degrado assoluto”.