Parco di Paestum e Velia: week end con aperture serali e visite sotto le stelle Al via l’estate al Parco Archeologico: ecco il calendario

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia si prepara a vivere le aperture straordinarie in orario serale con il Piano di Valorizzazione del MiC 2022. Si parte venerdì 8 luglio a Paestum e domenica 10 luglio a Velia con apertura delle due aree archeologiche dalle ore 20:00 alle ore 23:00 e biglietto di ingresso by night a € 5,00.

In programma visite guidate tematiche: a Paestum, i protagonisti saranno i templi dorici e la religione greca e romana di "divina architettura".

A Velia, tornano le passeggiate con lanterne nel quartiere meridionale e le visite suggestive al chiaro di luna.

In calendario per i prossimi fine settimana altre aperture straordinarie serali con passeggiate notturne, concerti, spettacoli, laboratori per famiglie e bambini e tanto altro ancora.

E dal 22 luglio al 20 agosto 2022 a Paestum e Velia si terrà la rassegna Musica & Parole.

Il programma dettagliato della rassegna al seguente link

https://www.museopaestum.beniculturali.it/rassegna-musica-e-parole-ed-eventi-estivi-2022/

INFORMAZIONI:

Venerdì 8 luglio 2022, a Paestum apertura straordinaria del Santuario meridionale (Tempio di Nettuno e Basilica) dalle ore 20:00 alle ore 23:00 (ultimo ingresso 22:15)

Biglietto by night € 5,00

Visite guidate gratuite alle ore 20:15, 21:15 e 22:15 – appuntamento in biglietteria

Domenica 10 luglio 2022, a Velia apertura straordinaria della parte bassa della città dalle ore 20:00 alle ore 23:00 (ultimo ingresso 22:15)

Biglietto by night € 5,00

Visite guidate gratuite alle ore 20:15, 21:15 e 22:15 – appuntamento in biglietteria

INFORMAZIONI PER LE ALTRE APERTURA STRAORDINARIE SERALI CON VISITE E SPETTACOLI

PAESTUM:

8, 17, 31 LUGLIO, 3 SETTEMBRE

24 LUGLIO: “VEDUTE PESTANE: MOSTRA ED ESTEMPORANEA DI PITTURA AL CHIARO DI LUNA”

VELIA:

10 E 16 LUGLIO, 19 E 28 AGOSTO, 2 SETTEMBRE

Costo del biglietto serale “Paestum&Velia by night” € 5,00

Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto di ingresso serale al Parco, nella card Adotta un blocco e nell’abbonamento Paestum&Velia

Apertura aree archeologiche di Paestum (area del Santuario meridionale) e Velia (parte bassa della città) dalle ore 20:00 alle ore 23:00 (ultimo ingresso ore 22:15)

Orari di apertura e chiusura biglietterie dalle ore 20:00 alle ore 22:15

Acquista il biglietto Paestum by night: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/paestum-by-night/185624

Acquista il biglietto Velia by night: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/velia-by-night/185622