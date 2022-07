San Valentino: lavori nelle scuole della città per migliorarne la sicurezza Al via gli interventi di manutenzione all'interno della scuola per l' infanzia di via Russolillo

Altri lavori nella scuole di San Valentino Torio per migliorarne la sicurezza e la funzionalità. Sono iniziati i lavori di manutenzione all' interno della scuola per l' infanzia di Via Russolillo, dove le vecchie porte in legno, non piu' a norma saranno sostituite e sistemati i lucernari. Verrà inoltre abbattuta una parete per creare un' altra aula didattica e messi in sicurezza alcuni infissi.

"Dopo i tanti lavori fatti negli ultimi mesi sui plessi della scuola media di Via Terrazzani, della scuola materna di Via Annunziata e sulla scuola elementare di Casatori, ora interveniamo nuovamente sulla scuola per l' infanzia di Via Russolillo che ha gia' ottenuto tanti interventi di messa in sicurezza negli ultimi anni.

Ringrazio per l' impegno profuso l' Assessore alla Manutenzione Raffaella Zuottolo, l' Arch. Onofrio Abronzio e la dott.ssa Annamaria Vastola dell' ufficio tecnico comunale nonche' la ditta d' Arcangelo Costruzioni affidataria delle opere.

Ringrazio anche la consigliera delegata alle Politiche Sociali Maddalena Celentano, perche' i fondi con i quali realizziamo queste opere sono di tipo "sociale per la prima infanzia (45.000 euro circa) e dunque ringraziamo anche il CDA della nostra Azienda dei Servizi Sociali AgroSolidale", le parole del sindaco Strianese.