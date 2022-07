Operato a 91 anni: complesso intervento riuscito all'ospedale di Battipaglia L'intervento di resezione intestinale è stato eseguito utilizzando la tecnologia Ultra-HD 4K 3D

La scorsa settimana, l'équipe di Chirurgia Generale dell'Ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia, diretta dal dott. Francesco La Rocca, ha eseguito su un paziente di 91 anni (M.G.) un intervento in urgenza per una occlusione intestinale determinata da una neoplasia della giunzione retto-sigmoidea.

L'intervento di resezione intestinale è stato eseguito con tecnica laparoscopica mini-invasiva utilizzando la tecnologia Ultra-HD 4K 3D recentemente acquisita. Anche grazie all'ausilio di tale tecnologia è stato possibile effettuare una anastomosi colo-rettale in sicurezza evitando al paziente il disagio della colostomia.

Il paziente è stato dimesso ieri in eccellenti condizioni generali, totalmente autonomo, a 1 settimana esatta dall'intervento chirurgico.

Con il dott. La Rocca, hanno partecipato all'intervento il dott. Domenico Caputo e lo strumentista Cosimo Palo. La parte anestesiologica, coordinata dal dott. Fernando Chiumiento, è stata curata dalla dr.ssa Anna D'Elia e dal dott. Ugo Tozzi.

"Un plauso particolare va ai due coordinatori infermieristici del complesso operatorio (Sergio Forlenza) e della Chirurgia Generale (Nina Martinangelo) per la brillante assistenza intra e post-operatoria. Questo eccezionale risultato è certamente frutto della collaborazione multidisciplinare e dell'impegno delle varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale e crediamo possa essere annoverato come un esempio di Buona Sanità auspicabile e possibile al Sud e in Campania", la nota dell'Asl.