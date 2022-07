Castel San Giorgio a lutto per la morte del maresciallo Gerardo Gatto Il cordoglio del sindaco: "Tutta la comunità vicina al dolore della famiglia"

Lutto a Castel San Giorgio per la morte dello storico Comandante dell’Arma dei Carabinieri, il cavaliere Gerardo Gatto. Cordoglio da parte del sindaco Paola Lanzara che scrive:“Il maresciallo Gerardo Gatto verrà ricordato sempre dai sangiorgesi come il Comandante per eccellenza.

Nei mesi scorsi era stato al Comune e ne avevamo approfittato per ricordare i tempi del suo comando. Fu entusiasta di sapere che la caserma che per oltre 10 anni aveva guidato sarebbe stata abbattuta e ricostruita, diventando un presidio di sicurezza all’avanguardia. Il Cavaliere resterà nei nostri cuori e nella memoria di tutti, con la sua presenza discreta ma attiva e con i suoi modi garbati e sempre attenti. Ci mancheranno i suoi saluti affettuosi e gentili, il suo esempio di fedele servitore dello Stato resteranno un punto di riferimento della nostra comunità. Alla consorte e alla amata figlia Marilena i sentimenti di vicinanza e affetto in questo momento di distacco. La comunità sangiorgese vi è vicina”.