Il cordoglio del Presidente Strianese per la morte di Giovanni Cobellis "Ha lavorato tantissimo per la sua terra"

È morto il professore Giovanni Cobellis, medico e politico nato il 16 marzo 1938 a Vallo della Lucania. Era docente universitario eletto deputato due volte con la Democrazia Cristiana, rimanendo in carica dal 1983 fino al 1992.

“Giovanni Cobellis – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese – come medico e deputato DC ha lavorato tantissimo per la sua terra, il Cilento che oggi lo piange. Cofondatore della Casa di Cura Cobellis è stato primario di Ostetricia e Ginecologia per quasi 20 anni nell’ospedale civile salernitano. Figura di grande spessore politico e scientifico è stato un punto di riferimento molto importante non solo per il suo territorio ma per tutti noi.

Il mio cordoglio, anche a nome di tutto il Consiglio provinciale, va alla sua famiglia, ai suoi cari, in particolare a Luigi Cobellis, ex consigliere regionale, e a Corrado Matera, già Assessore regionale e attuale Consigliere della Regione Campania, dei quali era lo zio".