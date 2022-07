Pellezzano, messa in sicurezza: finanziamento da circa 1 milione di euro I progetti riguardano il vallone Murcolo e via Filanda e Gramsci

Ammonta a circa un milione e mezzo di euro il finanziamento proveniente dal Governo Centrale per interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico da eseguire nel Comune di Pellezzano. L’erogazione di questi fondi, come indicato nel decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero per l’interno, sono assegnati ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza.

I progetti elaborati, con apposita istanza di finanziamento, riguardano lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del vallone Murcolo alla frazione Coperchia per il quale si è ottenuto un importo di oltre un milione di euro e i lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico in via Filanda e in via Gramsci alla frazione Capezzano per un importo di quasi 500mila euro. Questi interventi si aggiungeranno a quelli già realizzati: il vallone a Capezzano; il vallone “Sgarruposa” alla frazione Caproglia; il vallone alla frazione Cologna; i valloni “Tullio” e quello a via Vittorio Emanuele entrambi alla frazione Coperchia, per i quali sono stati ottenuti oltre 3 milioni di euro di finanziamento.

I Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di legge. L’iter burocratico amministrativo per l’intercettazione di questi fondi è stato seguito in prima persona dal consigliere comunale della maggioranza di governo Vito Mona, che si è impegnato per l’ottenimento di questo importante risultato.

“Tengo a ringraziare l’azione istituzionale messa in campo dal consigliere Mona – ha sottolineato il Sindaco Morra – Dopo i finanziamenti ottenuti nei mesi scorsi sempre sul fronte delle opere da realizzare per la mitigazione del rischio idrogeologico, il nostro Comune è riuscito ad ottenere un altro contributo indispensabile per realizzare interventi di somma urgenza allo scopo di mettere in sicurezza l’intero territorio ed evitare che si verifichino episodi catastrofici in caso di eventi atmosferici avversi”

Il Primo Cittadino e il Consigliere Mona, hanno inoltre ringraziato i competenti organismi Ministeriali per l’attenzione rivolta ai progetti presentati e risultati meritevoli del finanziamento erogato.